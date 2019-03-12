"Лицо псориаза": Ким Кардашян показала обострение своей болезни

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян решила откровенно показать поклонникам, как протекает ее болезнь. Знаменитость предстала в сети с красными пятнами на лице и без макияжа.

Поклонники привыкли видеть Ким Кардашян в идеальных образах и с безупречным макияжем. Однако за таким гламурным образом скрывается обычная женщина, которая имеет свои будничные заботы и проблемы со здоровьем.

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Это Ким Кардашян решила публично продемонстрировать: в Instagram-Stories она показала, как обострилась ее болезнь. 38-летняя звезда не скрывает, что страдает от псориаза, поэтому предстала перед камерами без макияжа и с красными пятнами на лице. Такие селфи Ким подписала "лицо псориаза".



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Звезда реалити-шоу Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Хроническая болезнь обострилась у Ким Кардашян еще зимой. Тогда она продемонстрировала общественности стройные ноги с красными пятнами, которые невозможно замаскировать. Каждый год она проходит курс лечения гормональными инъекциями, которые лишь временно помогают ей.