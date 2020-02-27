"Лицо со шрамом" 2020: сюжет и дата выхода новой части культовой франшизы

Оригинальный фильм "Лицо со шрамом" впервые увидел свет в 1932 году. В 2020 году на большой экран выйдет вторая экранизация с не менее интересным сюжетом и легендарным Томом Харди в главной роли.

Фанаты культовой франшизы увидят новую часть "Лицо со шрамом" (Fonzo) со свежей историей о мафии, уголовном мире и авторитетах определенного времени. Напомним, что после оригинальной части 1932 года первый римейк появился в 1983 году. Режиссер Брайан Де Пальма снял фильм о Тони Монтане, которого сыграл Аль Пачино.

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Вероятно, из-за успеха фильма и звездного состава команды никто из режиссеров долгое время не решался на создание римейка. Однако киносоздатель Джош Тренк взялся за это и, кажется, готов поражать поклонников франшизы.

Премьера фильма "Лицо со шрамом" запланирована на 11 июня 2020 года.



Кадр из фильма "Лицо со шрамом" 2020

Сюжет: события разворачиваются в 30-х годах прошлого века в Чикаго. В центре сюжета – Аль Капоне, которого считают грозой преступного мира. Он живет по своим правилам и принципам, которым не изменяет. От его имени вздрагивало не только все мирное население, но и близкие. Его поступки наводили ужас не только на беззащитных людей, но и на опытных правоохранителей. Казалось, так будет всегда. Однако и для бесстрашного Аль Капоне пришло время расплаты.

Работникам правоохранительных органов удалось привлечь криминалиста к ответственности, сослав его в тюрьму. Однако и здесь Капоне легко отделался и смог выбраться на волю. Однако, выйдя за пределы тюрьмы, он увидел себя не тем бесстрашным бандитом, которого боялся весь город, а жалким стариком, который проживает последние дни.

Актеры и роли фильма "Лицо со шрамом"

Том Харди – Аль Капоне

Линда Карделлини – Маи Капоне

Кэтрин Нардуччи – Рози

Ноэль Фишер – Джуниор

Мэтт Диллон – Джонни

Джек Лауден – Кроуфорд

Кайл Маклахлен – Керлок

Ал Сапиенца – Ральфи



Постер к фильму "Лицо со шрамом" / Movie Fit