Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец решился пройти тест на коронавирус и показал поклонникам, как происходит процедура. Певец не скрывал своих эмоций и признался, что ему было страшно даже несмотря на то, что никаких симптомов COVID-19 он не чувствовал.

На личной странице в фейсбуке украинский артист Сергей Танчинец опубликовал видео, которое снял во время прохождения теста на коронавирус. В отличие от других звезд, которые рассказывают о тестировании после пережитого, он решил продемонстрировать весь процесс, чтобы поклонники увидели все воочию. Несмотря на то, что процедура длилась всего несколько минут, эмоции переполняли лидера "Без Обмежень".

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Медики в защитных масках, костюмах, перчатках и очках взяли мазки из носовой и ротовой полости, что считается наиболее точным ПЦР-исследованием. Они сообщили, что результаты теста будут известны уже завтра, а присылают их на электронную почту.

"Максимально страшно... Чтобы все знали, как это неприятно", – прокомментировал тестирование Сергей Танчинец на видео.

В комментариях музыкант признался, что тест на коронавирус проходит ради съемок на "Новом канале". Он сообщил, что такая процедура является обязательной для всех знаменитостей накануне съемочного процесса. Стоит отметить, что на днях Леся Никитюк, которая начала работу над 10 сезоном проекта "Кто сверху?", также информировала о прохождении теста на COVID-19.