Лидер группы "Агата Кристи" Самойлов в "ДНР" выступил с концертом перед боевиками – видео

Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов поздравил боевиков так называемого подразделения "Спарта".

Музыкант исполнил перед пророссийскими боевиками самые известные хиты, а также свои песни о войне. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

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Отметим, что в 2017 году основателю группы "Агата Кристи", известному российскому музыканту Вадиму Самойлову запретили въезд в Украину на 5 лет.

Что известно о Вадиме Самойлове?

Вадим Самойлов известен своей активной поддержкой террористов на Донбассе. Он неоднократно приезжал на оккупированные территории.



В сентябре 2015 года бывший главарь террористической "ЛНР" Игорь Плотницкий вручил музыканту "орден за заслуги".