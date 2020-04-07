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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя присоединился к кампании Минздрава #ПідтримуюЛікарів: видео

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Тарас Тополя присоединился к кампании Минздрава #ПідтримуюЛікарів / Instagram / @antytila_official

Министерство здравоохранения Украины запустило инициативу #ПідтримуюЛікарів. К социальной кампании присоединился известный украинский певец Тарас Тополя. Он лично поздравил фельдшера скорой медицинской помощи с днем рождения.

Во времена, когда весь мир направляет свои силы на борьбу с коронавирусом, медикам, оказавшимся на передовой противодействия пандемии, как никогда нужна поддержка. Сегодня, 7 апреля, Минздрав дал старт социальной кампании #ПідтримуюЛікарів. Первым среди звезд украинского шоу-бизнеса присоединился лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

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В день рождения фельдшера скорой медицинской помощи в городе Черкассы, Анатолия Васильевича, музыкант поздравил врача, с которым его в свое время свела судьба. Тарас Тополя связался с мужчиной по видеосвязи. Медика растрогали слова звезды, он не скрывал эмоций счастья от такого подарка.

"Я вам хочу пожелать, чтобы на вас меньше кашляли. Мы гордимся вашей профессией, особенно в такой период. Будьте здоровы", – высказался Тарас Тополя. Кроме того, Анатолий Васильевич не скрывал, что он – настоящий поклонник творчества группы "Антитела" и не на шутку огорчился тем, что музыканты перенсли свой визит в Черкассы с концертом на сентябрь.

"Не оставайтесь в стороне, присоединяйтесь к нашей инициативе #ПідтримуюЛікарів. Спасибо медикам за их самоотверженную и опасную работу! Сейчас они особенно нуждаются в теплых словах", – отметили в Минздраве.

В Украине подтверждены 1 462 случая COVID-19 (из них 143 – за последние сутки). 45 человек умерли от коронавируса, 28 выздоровели. 74% инфицированных – люди в возрасте 30 – 69 лет. Больше всего зараженных пациентов сейчас в Киеве – 253 лица, и Черновицкой области – 247 человек. В Минздраве считают, что при условии полного соблюдения карантина Украина сможет вернуться к нормальной жизни за две недели.

Ориентировочный план выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Джура
Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Антитела LifeStyle
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