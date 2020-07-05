Украинская телеведущая Лидия Таран прокомментировала слухи о романа с лидером популярной группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. 14 лет назад фанаты говорили, что песня Happy End написана о ней.

Лидия Таран относится к тем знаменитостям, которые предпочитают прятать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Такого же принципа придерживается Андрей Хлывнюк. В эксклюзивном интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" телеведущая решила рассказать всю правду об их "романе".

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Отметим, ранее, когда слухи об особых отношениях Андрея и Лидии ходили по сети, артист не опроверг и не подтвердил эту информацию. Телеведущая уверена, что в песне Happy End речь идет не о ней, а взят только образ. Однако Таран отметила, что раньше они часто встречались на молодежных вечеринках, где Хлывнюк выступал.

Я думаю, что Андрей художник высокого уровня и это просто образы. Я даже комопзиции этой не слышала. Потом мне кто-то сказал: "О, там есть песня про новости". Это было до Мезозойской эры (смеется – LifeStyle 24). Раньше Андрей пел в клубе "Бабуин". Это было время, когда все тусят вечером. Мы были молодыми, постоянные вечеринки концерты, ходили куда-то,

– прокомментировала Лидия Таран.

Лидия Таран рассказала о "романе" с Андреем Хлывнюком: смотрите видео онлайн

Добавим, в песне Happy End группы "Бумбокс" (была представлена в 2006 году) есть слова: "Новости ведешь на каком-то канале, я точно тебе не пара". Именно из-за них возникли слухи о романтических отношениях между Андреем и Лидией. Тогда она работала на "Новом канале", где была ведущей программы "Репортер".