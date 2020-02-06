Лидия Каменских откровенно рассказала об отношениях с зятем Потапом: как рэпер называет тещу

Украинские звездные супруги довольно часто говорят о гармонии в новоиспеченной семье. Однако деталями общения с родственниками делиться не спешат. Зато мама Насти Каменских взяла на себя ответственность обнародовать отношения со знаменитым зятем Потапом.

Обольстительная певица Настя Каменских неоднократно убеждала публику в том, что прекрасно ладит со своей 64-летней мамой Лидией. Женщина во всем поддерживает звездную дочь. Как оказалось, не стал исключением и ее союз с репером Потапом.

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Лидия Каменских дала откровенное интервью в программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1". Во время разговора она не смогла обойти вниманием отношений со своим новоиспеченным зятем. Женщина заверила, что они с исполнителем прекрасно ладят. Убедительным аргументом их идеальных отношений стало то, что к теще Потап нежно обращается "мама".

Просто мою жизнь, я прожила в любви. И Настя это видела. Она видела, как мы любим, какое у нас уважение. Сколько лет мы вместе. И она, видимо, где-то хотела себе такую ​​судьбу. И говорила: "Мама, мне Леша мой немного напоминает нашего папу". Поэтому я очень довольна. И такого я зятя хотела,

– высказалась Лидия Каменских.

С женщина относится и к здоровому образу жизни супругов. Для Насти и Алексея она готовит немало правильных вкусностей, рецепты которых ей пришлось освоить.

Я знаю рецепт правильных котлеток. Я им готовлю. И бывает даже они не знают. Когда они были в Мексике, я знала, когда прилетят. Думаю – а приготовлю им котлетки. Они приедут, будут голодны. Я люблю их. Это же мои дети,

– прокомментировала мама Каменских.