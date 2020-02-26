Лидия Таран, Алла Мазур и другие звезды "1+1" позировали в чувственной съемке в стиле 30-х годов

Известные украинские телеведущие и актеры снялись в нежной фотосессии. Тематика съемки – 30-е годы. Среди звездных моделей были также Лидия Таран и Алла Мазур.

Главный фотограф телеканала "1+1" Ростислав Рипка решил снять своих любимых моделей в стиле Cosette Harcourt (Козетте Аркур). Фотосессия состоялась в рамках фотопроекта Harcourt Inspiration. Фотографиями и видео с бэкстейджа съемок звезды делятся на своей страницах в социальных сетях.

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Harcourt (Аркур) – это знаменитая парижская фотостудия братьев Лакруа. Это место прославилось гламурными черно-белыми портретами кинозвезд, автором которых была Козетта Аркур. В фотосессии Ростислава приняли участие Алла Мазур, Лидия Таран, Соломия Витвицкая, Ольга Сумская, Руслана Писанка, Слава Каминская, Юлия Бориско.

Французский философ и публицист написал, что, когда молодой актер фотографировался во Франции в студии Артур, то это свидетельствовало о завершении его обучения и служило настоящим профессиональным дипломом. В этом месте актер находился в спокойствии и считали его божеством. Кроме более двух тысяч звезд, свои портреты у мастеров Studio Harcourt смогли сделать полмиллиона "обычных людей", способных заплатить две тысячи евро за стандартный портрет или три тысячи евро за семейную фотографию.

Что известно о Studio Harcourt?Самая престижная и известная фотостудия Франции была основана в январе 1934 года. Это произошло благодаря удачному союзу братьев Жака и Жана Лакруа, которые выступили инвесторами проекта, и фотографом Козеттой Аркур. Она стала первым и единственным на этапе становления студии сотрудником. Studio Harcourt сразу заставила говорить о себе, предложив звездам театра и кино делать портреты бесплатно, в обмен на предоставление одного из снимков для рекламных целей новой студии. Вероятно, Козетта Аркур была неплохим фотографом, а связей у всех участников проекта были достаточно для того, чтобы быстро "раскрутить" студию. Уже через некоторое время за один день делали около 40 портретов. У них был свой, особый стиль, который легко узнавался благодаря особому освещению и игре теней. Фотографии делались в едином формате, размером 24х30 см.

Кроме того, что модели публикуют изысканные фотографии на своих аккаунтах, так еще и делятся эмоциями от фотосессии и выражают свое восхищение.

Благодаря Ростику и его экспериментам в этом аристократическом фотостиле, каждая из нас могла почувствовать себя хоть Марлен Дитрих, хотя Бриджит Бардо – они любили эту игру света и тени. Что он там наколдовал в финале – Ростик держит в секрете. Но за одну вещь я ему уже благодарна: он первый, кто подружил меня с красной помадой,

– написала в публикации Алла Мазур.

Вы себе не нравитесь? Я тоже! Говорят, это нормально, мы же не видим себя так, как другие люди. Я постоянно занимаюсь "саможерством". Но сегодня день-исключение, поэтому здесь похвастаюсь. Для меня единственный путь не грызть себя за неправильные черты, не впадать в комплексы и все такое – посмотреть на себя через объектив Ростика. Это так круто! Такое облегчение! Не надо бросать кушать ли бежать за новой одеждой. Ростик как-то так магически снимает, что ты будто шутишь и смеешься, а значит – вау!

– прокомментировала фотосессию Лидия Таран.