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Лидия Таран умилила сеть фотографиями с дочкой

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Лидия Таран с дочкой / Instagram /@lidiyataran

Телеведущая Лидия Таран поделилась архивными семейными фото на своей странице в инстаграме. На снимках Лидия позирует вместе с 13-летней дочерью Василисой.

21 января сеть заполонили поздравления с Днем объятий. Многие звезды в этот день делились фотографиями с любимыми или детьми. По этому случаю Лидия Таран опубликовала фото со своей дочерью, где они счастливо обнимаются.

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Когда она была маленькой, у нас был игрушечный щенок. Если его случайно задеть, что я частенько делала, оно так громко и требовательно визжал – "Обними меня" и я думала – ну как могли создать такую ​​надоедливую игрушку. И вот сейчас, спустя годы, я сама иногда напоминаю себе этого щенка, потому что все время прошу "Обними меня". Эти ранние подростки так быстро становятся независимыми, самостоятельными, и "маманенадообнимать", мне немного страшно даже. И грустно. Вспомнила эту историю, потому что день обнимашек,
– написала в публикации Лидия.

В рождественский день Лидия опубликовала фото, где ее дочь позирует в костюме царя Ирода. Василиса в таком образе ходила колядовать в то время, как мама была на работе.

Василиса увлекается театром и литературой. Также девочка занимается плаванием и на своей странице в инстаграме делится с подписчиками достижениями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Золото брасом, срібло вільним стилем #loveswimming ️️️

Допис, поширений Vasylyna_Dom_ (@vasylyna_dom_46)

Звездная мама иногда берет ребенка с собой на работу. Василиса делится фотографиями с украинскими знаменитостями в инстаграме. Из-за напряженного графика Лидии редко удается побыть дома с дочкой, поэтому если выпадает возможность вместе провести время, то они обязательно это делают.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vasylyna_Dom_ (@vasylyna_dom_46)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети
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