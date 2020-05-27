Лили-Роуз Депп – 21! Эффектные образы юной модели

Знаменитая дочь голливудского актера и преуспевающие модель Лили-Роуз Депп сегодня, 27 мая, празднует свое 21-летие. В таком молодом возрасте она уже стала настоящим эталоном успеха и красоты, а ее карьерой восхищаются миллионы фанатов.

По случаю официального совершеннолетия в США 24 канал выбрал несколько самых ярких образов юной звезды, которые уже покорили мир. Девушка чаще всего проявляет себя фотостудиях и модельных подиумах, но ее также можно увидеть в фильмах. Среди самых известных – "Бивень" (2014), "Планетарий" (2016), "Танцовщица" (2016) и другие.

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Несмотря на то, что ее рост не слишком модельный (всего 160 сантиметров), младшей Депп эффектно удается раскрывать себя перед объективом камеры в разных образах.

Первая съемка

За несколько лет модельной карьеры Лили-Роуз Депп может похвастаться фотосессиями для таких журналов, как Love, Vogue France, ELLE France, Vogue UK, Vogue Japan и других. Однако впервые юная красавица снялась для австралийского глянца Oyster, будучи еще 15-летней девушкой. На его страницах девушка предстала в романтическом образе, надев на себя летний костюм с вишнями. С тех пор карьера в модельном шоу-бизнесе для ребенка Деппа и Паради закрутилась не на шутку. Вскоре после выхода этих фотографий ее ожидало привлекательное предложение.



Первая съемка Лили-Роуз Депп как модели для австралийского журнала "Oyster" / Pinterest

Страница для Chanel

Контракт с модным домом Chanel Лили-Роуз Депп подписала в 2015 году. Став музой Карла Лагерфельда и самым молодым лицом бренда, дочь звездных родителей приняла участие в съемках рекламной кампании аромата Chanel No.5 L'Eau.



Новый аромат от Chanel Лили-Роуз представила в 2016 году / Pinterest

"Chanel всегда был частью нашей жизни. Моя мама работала с этим домом в 18 лет, а я маленькой заходила с ней в магазины бренда. С Лагерфельдом мать познакомила меня тогда, когда мне было 8 лет. И то, что я стала амбассадором этой компании – настоящее безумие, была очень взволнована из-за того, что меня туда пригласили", – рассказывала в одном из интервью девушка.

Смотрите видеоисторию Chanel No.5 L'Eau с Лили-Роуз Депп:

Еще одна совместная работа дома Channel и Лили-Роуз – коллекция очков Pearl. А в сентябре этого года красавица стала лицом новой коллекции макияжа (Collection Libre Maximalisme de Chanel).



Промо Collection Libre Maximalisme de Chanel / Pinterest

Как мама

Лили-Роуз Депп неоднократно признавалась, что источником ее вдохновения является мама – французская модель и актриса Ванесса Паради. Поэтому два года назад дочь топовой манекенщицы девяностых повторила образ своей матери, которую ранее снимал фотограф Стивен Кляйн. "Тогда ей было где-то столько лет, как мне. На фотографиях я тоже имею такой гранж-вид (небрежный и свободолюбивый – LifeStyle24)", – объясняла молодая знаменитость.



Лили-Роуз Депп и ее мама Ванесса Паради / Pinterest

Иконическую фотосессию, где Ванесса Паради позировала топлесс и в парике, а также возле окна и на кровати, Лили-Роуз помог воплотить Люк Гилфорд.

Именинница повторила образ своей матери Ванессы Паради / Vogue Ukraine

Жизнь в Instagram

Популярная дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради и в сети Instagram. Сегодня за ее жизнью следят 3,7 миллиона читателей! Такую армию поклонников Лили-Роуз Депп завоевала тем, что эта страница – ее "единственная форма социальных медиа". Среди фото со съемок для глянца девушка выставляет и те, которые касаются внерабочей жизни. Предлагаем вам несколько свежих фотографий юной звезды на досуге: