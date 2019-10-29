Лили-Роуз Депп снялась в рождественском кампейне Chanel: видео

Дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, 20-летняя Лили-Роуз Депп, которая в течение нескольких лет является амбассадором бренда Chanel, снялась для нового рождественского рекламного кампейна легендарного аромата №5 Eau.

Мини-фильм Chanel получился очень праздничным. Режиссером кампейна Chanel №5 Eau выступил популярный фотограф Жан-Поль Гуд (Jean-Paul Goude), а для рекламы в кадре снялась Лили-Роуз Депп.

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Для главной героини подготовили образ 1940-х годов. В ролике модель появляется в маленьком черном платье, парижском берете и в красных сапогах на большом флаконе аромата №5 Eau и смотрит в снежный шар с парфюмом Chanel.

Мне очень понравилась героиня, придуманная Жан-Полем. Меня переполняли радость и удивление, я почувствовала себя маленькой девочкой в рождественское утро,

– призналась дочь Джонни Деппа.

Смотрите рождественский кампейн бренда Chanel: видео



Лили-Роуз Депп / Jean-Paul Goude для Chanel