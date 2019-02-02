Лили-Роуз Депп снялась в стильной фотосессии для Vogue Australia: фото

Дочь известного киноактера Джонни Деппа стала звездой февральского выпуска издания Vogue Australia. Для фотоистории звезда примерила несколько стильных и откровенных образов.

Автором фотографий на фоне многоэтажек стал итальянский фэшн-фотограф Giampaolo Sgura. Для фотосета 19-летняя модель надела нежные бюстгальтеры, кроп-топы, береты и сексуальные платья, которые прекрасно подчеркивали ее стройные формы. Стилистом модной съемки стала фэшн-директор глянца Christine Centenera.

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Лили-Роуз Депп для Vogue Australia / Instagram / @giampaolosgura

В откровенном интервью девушка призналась, что знаменитые родители не всегда является гарантией успеха в киноиндустрии и модельном бизнесе.

Все считают, что я могу легко получить роль в кино благодаря своей фамилии. Но эту мысль я всегда отвергала. Я считаю, что должна работать в два раза больше, чтобы доказать людям, что я здесь вовсе не потому, что мне легко. Если вы не подходите для этой работы, вам вряд ли предложат ее исключительно потому, что ваша фамилия хорошо выглядит в титрах,

– призналась звездная дочь.

Лили-Роуз добавила, что ее родители – Джонни Депп и Ванесса Паради всегда учить уважать свою личную жизнь: "Мои родители всегда хотели, чтобы у меня была нормальная жизнь. Они научили меня ценить частную жизнь. Личную жизнь – свою и других людей. Нельзя отдавать себя до последней капли. Достаточно сложно контролировать это, особенно в молодости, когда ты растешь на глазах общественности. Но я четко знаю, чем хочу делиться, а хочу оставить для самой себя".

Лили-Роуз Депп для Vogue Australia / Instagram / @giampaolosgura

Добавим, что юная модель Лили-Роуз Депп недавно завязала романтические отношения с восходящей звездой Голливуда – 23-летним Тимоти Шала. Пара часто прогуливается по улицам Нью-Йорка и откровенно демонстрирует чувства друг к другу.