Лили-Роуз Депп стала звездой французского глянца Grazia: фото
Дочь знамених актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз, которая построила успешную карьеру в модельном бизнесе и является послом Chanel, снялась для обложки французского глянцевого журнала Grazia.
20-летняя Лили Роуз Депп позировала в объективе фотографа Лейлы Смари (Leila Smara) в образах от французского люксового бренда Chanel.
Читайте также: Они не были суровыми, – Лили-Роуз Депп откровенно рассказала о звездных родителях
На одной из фотографий девушка появилась в пышной белоснежной юбке, черном топе с открытыми плечами и в черных колготках. Поклонники в комментариях сравнили модель с легендарной актрисой Одри Гепберн.
Лили-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp
Для обложки праздничного номера Grazia Лили-Роуз Депп снялась в блестящем розовом костюме с яркими аксессуарами и насыщенным макияжем на фоне украшенной рождественской елки.
Лили-Роуз Депп / Instagram / @grazia_fr
Лили-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp