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Лили-Роуз Депп стала звездой французского глянца Grazia: фото

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Лили-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp

Дочь знамених актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз, которая построила успешную карьеру в модельном бизнесе и является послом Chanel, снялась для обложки французского глянцевого журнала Grazia.

20-летняя Лили Роуз Депп позировала в объективе фотографа Лейлы Смари (Leila Smara) в образах от французского люксового бренда Chanel.

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На одной из фотографий девушка появилась в пышной белоснежной юбке, черном топе с открытыми плечами и в черных колготках. Поклонники в комментариях сравнили модель с легендарной актрисой Одри Гепберн.

Лілі-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp

Для обложки праздничного номера Grazia Лили-Роуз Депп снялась в блестящем розовом костюме с яркими аксессуарами и насыщенным макияжем на фоне украшенной рождественской елки.

Лілі-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп / Instagram / @grazia_fr

Лілі-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Chanel Мода
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