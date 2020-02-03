Лили-Роуз Депп засветила обнаженную грудь без белья: эротические фото с кинопремии

Французская модель Лили-Роуз, которая является дочерью Ванессы Паради и Джонни Деппа, в 20 лет с легкостью становится звездой всех таблоидов и информационных изданий. Все потому, что девушка умеет привлечь внимание благодаря одежде. Однако на церемонии BAFTA-2020 она сумела превзойти даже саму себя.

Обычно, для выхода на красную дорожку в Лондоне знаменитости выбирают более элегантное и сдержанное платье. Особенно, если на церемонии присутствуют представители монархии. Однако ни появление на кинопремии принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ни важность события не повлияли на выбор одежды Лили-Роуз Депп.

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Зажигательная модель и актриса пришла на вручение статуэток BAFTA-2020 в черном наряде от Chanel. Комбинезон был сшит из кружева, поэтому только частично прикрывал тело 20-летней Лили-Роуз Депп. Да и на этом звезда не остановилась: эротичности ей добавляло отсутствие нижнего белья. Пикантную деталь могли увидеть все участники мероприятия и фотографы, которые вспышками камер еще больше привлекли внимание к обнаженной груди французской красавицы.

Но вот сама Лили-Роуз Депп не выглядела смущенно. Модель уверенно и профессионально позировала перед десятками камер, несмотря на эротические акценты своего вида.



Лили-Роуз Депп на кинопремии/ Getty Images



Лили-Роуз Депп в прозрачном комбинезоне/ Getty Images