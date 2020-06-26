Телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик наслаждается выходным, который проводит с детьми и мужем в загородном доме. Звезда поделилась с поклонниками ярким моментом.

Любимица украинских телезрителей опубликовала на личной странице в инстаграме семейное фото. В заметке Лилия отметила, что наслаждается летними каникулами вместе с дочками.

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Иметь собственный загородный дом и двор – большая роскошь, особенно этим летом. Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то такое жилье является прекрасным местом для безопасного отдыха на природе. Лилия Ребрик относится к числу тех счастливцев, которые могут насладиться теплыми днями вдали от городской суеты.

На фотографии, которая появилась в сети, телеведущая запечатлена вместе с дочерьми – Полиной и Дианой. Девушки лежат в гамаке с улыбками на лице, выглядят невероятно счастливыми.

Лилия с детьми позирует в пижамном family look, который состоит из синих шорт и белой майки с принтом. Все трое изображены босиком, что придает снимку особой, летней атмосферы. Ребрик предстала перед камерой без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Утро... Никуда не спешишь... Мои лучшие в мире девушки! Мое вдохновение, моя самая большая любовь! Лето, каникулы, все вместе – это наше счастье!

- написала в публиикации звездная мама.



Лилия Ребрик отдыхает с дочерьми / Instagram / @liliia.rebrik