Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик выходные проводит с семьей. Звезда не спешит отправляться на отдых туда, где много людей. Взамен проводит время на свежем воздухе в собственном загородном доме.

На личной странице в инстаграме Лилии появились два ролика, где она показала активный отдых на выходных. Звезда отметила, что она, муж и дочери обожают вместе проводить время за объединяющими занятиями.

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Лилия Ребрик играет бадминтон

На первом видео Ребрик вместе с мужем, танцором Андреем Диким, играют в бадминтон. Всегда и всюду они стараются быть вместе. Телеведущая рассказала, что в семье не принято, чтобы девочки играли сами чем-то, она никогда не пьет кофе в одиночестве, а муж не занят чем-то своим. Прочность их семьи в том, что они всегда находят совместное занятие. И главное – оно нравится всем. Эти моменты очень важны для них, очень теплые и личные.

Вот, как на этом видео: мы с Диким играем в бадминтон, Диана это снимает, а Полина советует с какого ракурса лучше снять,

– написала в публикации Лилия.

Лилия Ребрик прыгает на резинках

На другом ролике Лилия показала игру, которая была популярна еще в ее детстве. Вместе с семьей она прыгает на резинках. Это активное занятие не только обеспечивает хорошее настроение на весь день, но и полезно для здоровья. Знаменитость отметила, что с такой зарядкой никаких фитнес-клубов не нужно.