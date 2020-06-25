Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик поделилась с поклонниками ярким моментом. Звезда полакомилась клубникой, лежа на дворе собственного загородного дома.

Игривое фото звезда обнародовала на личной странице в инстаграме. Лилия наслаждается теплыми солнечными днями и получает удовольствие от каждого мгновения, проведенного на природе.

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В этом году иметь собственный двор – незаурядная роскошь. Поскольку путешествовать опасно, то владельцы загородных домов могут провести время на природе, не рискуя здоровьем и жизнью.

Лилия Ребрик принадлежит к числу тех счастливчиков, которые проводят каждый день на свежем воздухе. На днях телеведущая позировала на фоне бассейна и гамака, лежа на траве. Она была одета в серое платье и лакомилась вкусной клубникой.

Такой наряд и поза продемонстрировали стройные и соблазнительные ножки актрисы. Она распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками со светлыми линзами.



Лилия Ребрик наслаждается летним днем / Instagram / @liliia.rebrik