Лилия Ребрик призналась, идеальная ли она мама

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик по случаю Дня матери сделала трогательную публикацию с семейными фотографиями, а также рассказала, что, по ее мнению, каждая мама идеальна.

Сегодня, 10 мая, праздник у самых дорогих людей для каждого из нас – матерей. В который раз мы можем поблагодарить их за тепло и заботу, которые они дарят нам каждый день. Не обходят вниманием этот день и знаменитости. К числу тех женщин, которые поделились мыслями о материнстве, присоединилась и Лилия Ребрик. На ее личной странице в инстаграме появилось праздничное сообщение.

Читайте также: Угадайте звездную мамочку по фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить

Лилия говорит, что убеждена, что она и все остальные матери – идеальны. И это не значит, что дети у такой мамы всегда послушные, спокойные.

Посмотрите на фото. Это у моей младшей дочери идеальной мамы истерика во время фотосессии. Можете представить, какие "бурные" эмоции у меня внутри? Хотя внешне я храню стойкость. Так умеет только идеальная мама. Легче всего взорваться эмоциями, однако это не про меня. Я просто сосредотачиваюсь внимание своего ребенка на чем-то другом: бежит собачка, птичка летит, муравей ползет и тому подобное. Знаю, что это лучший способ успокоить двухлетнюю Полю,

– рассказала Лилия.



Лилия Ребрик с дочкой Полиной / Instagram / @ liliia.rebrik

Телеведущая говорит, что очень важно находить подход к своему ребенку.

Идеальность мамы – это чувствовать своего ребенка изнутри, принимать его любым, любить его всегда и несмотря ни на что,

– отметила звездная мамочка.



Лилия Ребрик с дочерьми / Instagram / @ liliia.rebrik

Неважно, взрослые мы или маленькие, для наших мам мы всегда оставаться детьми. Они любят нас и оберегают. Каждая мама является идеальной. Нужно говорить им слова благодарности, выражать свою заботу. И День матери это еще одна возможность рассказать о тепле и искренних чувствах.