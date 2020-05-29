Лилия Ребрик призналась, придерживается ли карантинных мер

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала откровенное сообщение, в котором рассказала, придерживается ли ограничительных мер. Также знаменитость призналась, как оберегает себя и семью от инфицирования.

Карантин в Украине ослабляют. Однако не все спешат пользоваться этим. Так, Лилия Ребрик на личной странице в инстаграме распространила публикацию, в которой призналась, что старается соблюдать все правила безопасности и пока не посещает торговые центры и салоны красоты.

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Как проводит карантин Лилия Ребрик?

Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми – Дианой и Полиной находятся на изоляции в загородном доме. Однако женщина работает на телевидении, поэтому даже во время строгого карантина была вынуждена ездить на работу в столицу. И после его ослабления Лилия не спешит пользоваться этими "благами".

Звезда призналась, что обязательными составляющими ее образа в общественных местах являются маска и перчатки. Лилия говорит, что в салоне красоты она до сих пор не побывала, хотя уже нужно сделать маникюр.

За время карантина ее семья привыкла к онлайн-шоппингу, поэтому они точно не будут спешить в торговые центры, которые должны открыть в столице уже завтра, 30 мая.

Также Ребрик не была на террасах любимых заведений, а продолжает наслаждаться кофе в кругу семьи в собственном дворе, где точно нет никаких вирусов.

Телеведущая говорит, что хотя вскоре начнут курсировать поезда и откроют авиасообщение, однако отпуск ее семья пока не планирует.

Сейчас главное – не спешить никуда и не создавать ажиотаж вокруг послаблений, ведь в противном случае болезнь может распространяться с еще большей скоростью и тогда преодолеть ее станет еще труднее.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 мая в Украине зафиксировали 22 811 случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни 679 человек. Побороть COVID-19 удалось 8 934 инфицированным.