Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик неоднократно делилась с поклонницами полезными советами по поводу отношений с мужем. Теперь она рассказала, что такое любовь для нее и обнародовала фото с любимым.

На личной инстаграм-странице Лилия в очередной раз опубликовала полезное сообщение для влюбленных. Знаменитость призналась, на чем построены ее семейные отношения.

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На чем построены отношения Лилии Ребрик с мужем?

Звезда решила рассекретить поклонницам составляющие идеальных семейных отношений. Она отметила, что для нее любовь – это дружба, страсть и уважение. Именно эти факторы помогли ей построить крепкую семью, где царит любовь и понимание.

Лилия говорит, что муж – это ее друг. В то же время, она теряет от него голову и чувствует, как быстро бьется ее сердце. Однако женщина не забывает об уважении к своему избраннику и он является безусловным авторитетом в звездной семье.

Что известно о личной жизни Лилии Ребрик?

В 2011 году Лилия участвовала в проекте "Танцы со звездами", где танцевала в паре с Андреем Диким. Они заняли второе место и после окончания шоу продолжили общение, которое переросло в любовь. 23 декабря того же года Лилия и Андрей поженились. 30 августа 2012 года они впервые стали родителями. У супругов родилась дочь Диана. 30 апреля 2018 года на свет появилась их вторая дочь – Полина.