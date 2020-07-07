Успешная карьера Лилии Ребрик на телевидении и в кино началась после окончания Киевского университета имени Карпенко-Карого. Звезда убеждена, что именно Праздник Купала помог ей получить театральное образование, ведь в магическую ночь она загадала желание, которое стало реальностью.

Всегда улыбающаяся и жизнерадостная украинская актриса и телеведущая мечтала о театре и кино с детства. Лилия Ребрик вспомнила, как 23 года назад воплотить заветное желание помог Праздник Купала. Историей она поделилась в инстаграм-профиле.

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Как Лилия Ребрик поступила в театральный вуз?

Именно 7 июля у талантливой девушки из Черновцов был вступительный экзамен в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. По народным поверьям, в магическую ночь на Ивана Купала все загаданное обязательно сбывается. Поэтому она решила не упускать случая и загадала желание на отлично сдать экзамен.

7 июля – знаковый для меня день! В ночь на Ивана Купала я загадала желание – четкое, конкретное, искреннее. И оно свершилось! Уже через несколько дней я стала студенткой желанного ВУЗа,

– призналась Лилия Ребрик.

Актриса и ведущая также уверяет, что мечты воплотятся в реальность, если они конкретные и четкие. С тех пор она тщательно подбирает каждое слово и избегает частицы "не". Именно такой рецепт исполнения желаний она посоветовала своим поклонникам.

Образ Лилии Ребрик

Откровенное сообщение звезда дополнила фото в летнем наряде, который идеально подходит для празднования Ивана Купала. На ней полосатое платье, длины макси и поясом в тон, с откровенным декольте. Бело-голубой образ идеально дополняют серьги, часы, легкая укладка и эффектный макияж. Лилия Ребрик не скрывала своего восторга от платья свободного кроя и весело и улыбчиво кружила на камеру.