У украинской телеведущей и актрисы Лилии Ребрик насыщенные рабочие будни. Звезда снимается в комедийном сериале "Великие вуйки 2" и успевает вести утреннее шоу. Однако этими проектами Лилия Ребрик не ограничилось, поэтому вскоре она появится в новой комедии "Квартала 95".

Что известно о комедии "18-летний олигарх"

В Киеве уже начались съемки комедии "18-летний олигарх", о чем сообщили в инстаграме представители "95 квартала". Известно, что это будет один из 4 фильмов, премьера которых запланирована на 2020 год. Ленты выйдут не на "1+1", с которым активно сотрудничает "Квартал 95", а на телеканале "Украина".

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В центре сюжета окажется 45-летний олигарх. Кажется, его будни безупречны: успешный бизнес, богатая жизнь и любимая жена. Однако все это рушится, когда главный герой узнает об измене любимой и проблемах со здоровьем. Чтобы спасти бизнес, которому он посвятил немало лет, олигарх переписывает компанию и все имущество на внебрачную дочь, которой исполнилось 18. Но и в этой истории есть одна интересная деталь: девочку он никогда не видел. Поэтому у мужчины есть всего месяц, чтобы найти в селе свою дочь и убедить ее помочь ему. Подозреваем, что курьезных моментов в этой ленте будет достаточно.

Лента будет состоять из 4 частей. Кроме этого, представители проекта признались, что на этом они не остановятся. Планируются съемки еще трех фильмов.

Актерский состав

Авторы проекта решили не нарушать кинотрадиции. В первый день съемок Андрей Силкин со съемочной группой разбил тарелку, созданную специально для "18-летнего олигарха". Этот процесс сфотографировали, поэтому на опубликованных кадрах видно всех главных актеров ленты. В частности, Лилию Ребрик, которая красовалась на съемочной площадке в малиновом брючном костюме.

Главные актеры фильма "18-летний олигарх":

Иван Оганесян

Ирина Гришак

Лилия Ребрик

Екатерина Гулякова

Дмитрий Саранск

Начались съемки комедии "18-летний олигарх" / Фото Instagram / @ kvartal95official

Первый день съемок комедии "Квартала 95" / Фото Instagram / @ kvartal95official

Съемочная группа комедии "18-летний олигарх" / Фото Instagram / @ kvartal95official