Еще не завершились съемки сериала "Большие Вуйки 2", как Лилия Ребрик приступила к новому комедийному проекту от "95 квартала". Актриса сыграет в фильме "18-летний олигарх", где предстанет в роли бывшей жены главного героя.

В инстаграме телеканала "Украина" появились новые фото со съемочной площадки "18-летнего олигарха", которые привлекли внимание киноманов. А в комментарии журналистам Лилия Ребрик рассказала несколько деталей нового проекта "95 квартала". В частности, актриса не скрывала, что играет роль мамы совершеннолетней девушки, которая в один день богатеет. Однако с деньгами в семью приходят немало проблем и курьезов, с которыми главные героини будут пытаться справиться.

Смотрите также Лилия Ребрик засветила стройные ноги на съемках сериала: игривое фото

"Моя героиня – эффектная блондинка. Самодостаточная, целеустремленная, со стервозным характером. При первой же встрече с бывшим она дает ему сочную пощечину. Чисто теоретически у меня могла бы быть 18-летняя дочь, но в моей жизни все сложилось по-другому, и я счастлива, что все произошло именно так", – рассказала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик в новой ленте / Фото Instagram / @kanalukraina

Актриса Лилия Ребрик в "18-летнем олигархе" / Фото Instagram / @kanalukraina

Лилия Ребрик / Фото Instagram / @kanalukraina

Что известно о фильме "18-летний олигарх"

Это комедия, которая выйдет на телеканале "Украина" и будет состоять из 4 серий. По сюжету, 45-летний олигарх узнает о болезни, которая может иметь летальный исход. Удержать это в секрете не удается, и все партнеры по бизнесу готовы забрать долю своего коллеги. Чтобы спасти компанию, олигарх переписывает все свое имущество не на жену, а на внебрачную дочь, с которой не виделся с рождения девочки. Поэтому у главного героя будет мало времени, чтобы наладить отношения с первенцем и ее оскорбленной мамой. И без курьезов здесь точно не обойдется.

Главные актеры фильма "18-летний олигарх":