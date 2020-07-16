Украинская телеведущая любит делиться личными подробностями с поклонниками. Семья Лилии Ребрик часто появляется перед камерами, однако свекровь она решила показать впервые по случаю ее дня рождения. Публичное поздравления тронуло сеть и приоткрыло завесу на отношения звездной невестки с матерью мужа.

Лилия Ребрик за годы карьеры на телевидении завоевала колоссальную поддержку и любовь зрителей, которым часто делится откровениями. Ведущая уже познакомила публику с дочерьми, родителями и сестрой, а теперь очередь дошла и до матери мужа Андрея Дикого. Звезда опубликовала в Инстаграме фото со свекровью по случаю ее дня рождения.

Это шокировало сеть В джинсах с пикантным разрезом: Лилия Ребрик поразила смелым образом – фото

Как выяснилось, несмотря на многочисленные стереотипы об отношениях невестки и свекрови, которые бытуют в обществе, Лилия Ребрик прекрасно ладит со своей и нежно называет ее мама Таня. Она публично поблагодарила именинницу за замечательного сына, который стал любящим отцом и отзывчивым человеком.

"Мама Таня! Любимая наша! С Днем рождения! Благодарна тебе бесконечно ... У меня самый лучший муж! Здоровья тебе, улыбок! А мы обещаем тебя только радовать. Дико обнимаем", – трогательно написала Лилия Ребрик.

Реакция сети

Пост ведущей вызвал настоящий фурор в ее профиле. Фанаты, которые никогда раньше не видели свекровь звезды, засыпали ее поздравлениями и пожеланиями в комментариях. В сети восхищались прекрасными отношениями, которые сложились между Лилией Ребрик и матерью ее мужа, и отметили, что сегодня – это большая редкость.

Сама же именинница также отреагировала на приветствие от знаменитой невестки: "Спасибо, моя дорогая! Люблю вас!".

К слову, совсем недавно ведущая наконец встретилась и со своей семьей из Черновцов, которую мечтала увидеть еще с апреля. С родителями и сестрой Лилия Ребрик провела утро в загородном доме под Киевом, отметив, что впервые за долгое время семья пила утренний кофе в полном составе.