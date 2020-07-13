Актриса и телеведущая Лилия Ребрик не прекращает удивлять своих поклонников кадрами со съемок комедийного сериала "Великие Вуйки 2". На новом кадре звезда рассекретила еще один наряд, в котором может появиться в ленте. Платье оказалось достаточно пикантным.

Новое фото Лилии Ребрик

Фотография появилась на инстаграм-странице Лилии Ребрик и сразу же привлекла внимание ее поклонников. Перед камерой актриса позировала в синем мини-платье с прозрачными вставками, поэтому все могли полюбоваться обнаженными и стройными ножками украинской красавицы. А уже в заметке Лилия Ребрик поделилась деталями съемок.

Смотрите также 6 украинских комедий, от которых невозможно удержать смех

По словам актрисы, уикенд был наиболее насыщенным для нее. Всего за один день Лилия Ребрик должна была отснять 15 сцен сериала "Великие вуйки 2".

"Эти три дня я целиком и полностью отдалась работе! Но сегодня может показаться, что я, как говорится, легла на дно, отдыхаю и просто не в силах, впрочем, все с точностью до наоборот. В эту субботу не релаксирую, а работаю еще более вдохновенно и упорно. Только за сегодня у меня съемки 15 сцен! И все – с текстами, которые должны просто отлетать как от зубка!" – прокомментировала Лилия Ребрик.

Однако даже такой насыщенный гарфик не заставил звезду забыть о своем здоровом питании. Лилия Ребрик призналась, что у нее всегда с собой черный шоколад, вода с лимоном и бутерброд из хлебцов, авокадо, творога и зелени. Поэтому неудивительно, что актриса всегда непревзойденно выглядит.

В то же время Юрий Горбунов также не удержался от публикации фото со съемок "Великих Вуйок 2". Артист позировал на фоне вечернего пейзажа с табличкой об опасной зоне, где водятся змеи.

В каких только условиях не приходится работать,

– с юмором написал он.

Интересно Сколько зарабатывают украинские актеры за день

Что известно о сериале "Великие Вуйки 2"

"Великие Вуйки 2" станут продолжением комедийного сериала, вышедшего на экран в 2019 году. Главные герои Иван Петрук, Бодя, Штефко и Василий Микитюк вернутся в родное село победителями, ведь в войне с бюрократами они таки добились своего. Дорогу в селе построили, а вместе с ней и большой отель. Теперь Великие Вуйки могут стать привлекательными для туристов и принести доходы местным жителям. Однако на этом только начинаются новые приключения главных героев.

Но не только сюжет комедийного сериала привлек внимание отечественных киноманов. Актерский состав не менее поразил любителей кино, ведь в "Великих Вуйках 2" сыграли:

Юрий Горбунов – Иван Петрук

Владимир Горянский – Василий Микитюк

Назар Заднепровский – Штефко

Лилия Ребрик – Ирина

Владимир Николаенко – Бодя

Наталья Корецкая – Маричка

Надежда Мейхер – Галина

Арам Арзуманян – Вазген

Инна Приходько – Елена

Иван Шаран – Дзюньо

Тина Кароль

Премьера сериала "Великие Вуйки 2" запланирована на осень 2020 года.