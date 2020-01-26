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Лилия Подкопаева призналась, как сбросила лишний вес после беременности

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Лилия Подкопаева открыла свой секрет стройности / Instagram / @podkopayeva_official

В сентябре 2019 года Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. Однако не прошло и нескольких месяцев, как олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике показала роскошную стройную фигуру. Как ей это удалось – звезда поделилась в одном из интервью.

В программе "Светская жизнь" Лилия Подкопаева призналась, что держала себя в форме в течение всей беременности. Поэтому до родов спортсменка набрала всего 9 килограммов. Но и новорожденная дочь держит маму в тонусе, поэтому Лилия Подкопаева сумела вернуть форму за несколько месяцев.

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"Спортивное прошлое дает о себе знать! К тому же я пыталась поддерживать себя в хорошей форме во время беременности. За всю беременность я набрала 9 кг, и потом было легко избавиться от них, если можно так сказать. Дочь держит нас в активном режиме, и я говорю о том, сколько мы еще будем держать ее на руках, столько они и будут в хорошей форме, подтянутыми!" – поделилась Лилия Подкопаева.

От грудного кормления спортсменка не намерена отказываться, ведь уверена, что тогда у ребенка сформируется сильный иммунитет. В то же время Лилия Подкопаева не скрывает, что воспитывать троих детей – сложно. А, учитывая, что у нынешнего мужа спортсменки есть еще двое от первого брака, то многодетной маме хватает работы дома.

"Крутишься, как белочка в колесе! Конечно, чувствую (что является многодетной мамой, – LifeStyle 24), и это большое счастье! Это вообще чудо, когда тебе немножко за тридцать, а то и за сорок... Ты понимаешь, что больше такого не будет", – добавила она.

В конце марта 2019 года Лилия Подкопаева и ее муж Игорь Дубинский объявили, что станут родителями. Тогда пара посетила торжественную церемонию "Человек года", где спортсменка засветила округлый живот. В течение всей беременности Лилия Подкопаева охотно делилась с поклонниками снимками и советами, а после рождения дочери в середине сентября без колебаний показала ее лицо.

Это не первые роды Лилии Подкопаевой. В 2007 году она родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода дети остались жить со звездной мамой.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы
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