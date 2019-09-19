Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой: очаровательное фото малыша

482 Читати новину українською
Лилия Подкопаева родила третьего ребенка – фото новорожденного
Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой / Facebook / @podkopayeva_official

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. В сети уже появились первые фото из роддома.

Снимки разместили на официальной странице "Завтрак с 1+1". На кадрах видно, что Лилия Подкопаева и ее муж Игорь Дубинский не сдерживают счастье от пополнения в семье, а звездный отец показывает лицо ребенка.

Читайте также: После потери ребенка 61-летний Алек Болдуин заявил о беременности жены

Сами же новоиспеченные родители еще не комментировали знаковое событие и не разглашают пол малыша. В то же время блоги Лилии Подкопаевой и Игоря Дубинского уже заполнены поздравлениями от друзей и поклонников.

Лілія Подкопаєва народила другу дитину
Лилия Подкопаева родила второго ребенка / Фото: Facebook / @snidanok

Как известно, в конце марта 2019 года Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский объявили, что ожидают появления третьего ребенка. Тогда пара стала участниками вручения ежегодной премии "Человек года", где спортсменка засветила округлившийся живот в приталенном платье. На время беременности Лилия Подкопаева не забыла о спорте: в сети она активно делилась снимками, сделанными во время ее тренировок.

Это не первые роды Лилии Подкопаевой. В 2007 году она родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода дети остались жить со звездной мамой.


Лилия Подкопаева с детьми / Фото: Facebook / @podkopayeva_official

Кто такая Лилия Подкопаева? Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории. Обладательница 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей на Кубке Европы. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка Игр в Атланте.

blog_ava
Рада проголосовала за закон о госслужбе: какие изменения ждут украинцев
сегодня
1011
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Спорта Звездные мамы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
сегодня 11:34 Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
Юлія Ліпенцева 280
"Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
18 сентября 18:31 "Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
Наталя Сколоздра 158
Неделя моды в Лондоне: самые эффектные street style образы
18 сентября 16:32 Неделя моды в Лондоне: самые эффектные street style образы
254
Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
18 сентября 15:11 Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
291
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
16 сентября 19:09 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
16552
Новости
Больше новостей
Залиште відгук