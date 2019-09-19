Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой: очаровательное фото малыша

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. В сети уже появились первые фото из роддома.

Снимки разместили на официальной странице "Завтрак с 1+1". На кадрах видно, что Лилия Подкопаева и ее муж Игорь Дубинский не сдерживают счастье от пополнения в семье, а звездный отец показывает лицо ребенка.

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Сами же новоиспеченные родители еще не комментировали знаковое событие и не разглашают пол малыша. В то же время блоги Лилии Подкопаевой и Игоря Дубинского уже заполнены поздравлениями от друзей и поклонников.



Лилия Подкопаева родила второго ребенка / Фото: Facebook / @snidanok

Как известно, в конце марта 2019 года Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский объявили, что ожидают появления третьего ребенка. Тогда пара стала участниками вручения ежегодной премии "Человек года", где спортсменка засветила округлившийся живот в приталенном платье. На время беременности Лилия Подкопаева не забыла о спорте: в сети она активно делилась снимками, сделанными во время ее тренировок.

Это не первые роды Лилии Подкопаевой. В 2007 году она родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода дети остались жить со звездной мамой.



Лилия Подкопаева с детьми / Фото: Facebook / @podkopayeva_official

Кто такая Лилия Подкопаева? Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории. Обладательница 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей на Кубке Европы. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка Игр в Атланте.