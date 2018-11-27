Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения: фото

26 Читати новину українською
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева / Instagram @liliyapodkopaeva_official

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева растрогала сеть своим публичным поздравлением сына Вадима с 13-летием.

Об этом Подкопаева написала на своей странице в Instagram.

Читайте также: "Попала под раздачу": Подкопаева прокомментировала выступления Ани Лорак в России

Спортсменка опубликовала совместное фото с Вадимом и пожелала ему всегда быть честным и отважным. "Будь собой. Бери от жизни все прекрасные моменты, мечтай, радуйся, путешествуй", – отметила Лилия.

Кроме того, звездная мама сделала коллаж фотографий с сыном, где показаны разные годы из жизни мальчика. Первое фото – черно-белое, на котором знаменитость держит новорожденного малыша у себя в объятиях.

лілія подкопаєва
Лилия Подкопаева с сыном / Instagram @liliyapodkopaeva_official

лілія подкопаєва син
Лилия Подкопаева с сыном / Instagram @vadymn12


Лилия Подкопаева с сыном / Instagram-сторіз @liliyapodkopaeva_official

Теги: LifeStyle Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
сегодня 18:16 Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
265
Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
сегодня 14:50 Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
165
Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
сегодня 11:05 Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
Олена Булан 3765
Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
26 ноября 18:15 Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
339
Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
26 ноября 17:49 Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
Юлія Михайлова 2782
Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
26 ноября 16:52 Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
369
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук