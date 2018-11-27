Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения: фото

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева растрогала сеть своим публичным поздравлением сына Вадима с 13-летием.

Об этом Подкопаева написала на своей странице в Instagram.

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Спортсменка опубликовала совместное фото с Вадимом и пожелала ему всегда быть честным и отважным. "Будь собой. Бери от жизни все прекрасные моменты, мечтай, радуйся, путешествуй", – отметила Лилия.

Кроме того, звездная мама сделала коллаж фотографий с сыном, где показаны разные годы из жизни мальчика. Первое фото – черно-белое, на котором знаменитость держит новорожденного малыша у себя в объятиях.



Лилия Подкопаева с сыном / Instagram @liliyapodkopaeva_official



Лилия Подкопаева с сыном / Instagram @vadymn12