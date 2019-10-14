Лилия Подкопаева умилила снимком с новорожденной дочерью

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая 19 сентября 2019 года в третий раз стала мамой, показала поклонникам трогательное фото с дочерью.

Лилия опубликовала новые снимки на своей странице в инстаграме, показав дочь. На одном из фото муж Игорь Дубинский держит на руках маленькую девочку.

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Подкопаева дополнила фотографию трогательной подписью. "Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что не помещаешься в сердце", – отметила новоиспеченная мама.

Ранее 41-летняя Лилия Подкопаева показывала подписчикам свое фото без макияжа, где у нее на груди лежал новорожденный третий ребенок.

"Вселенная", – лаконично добавила украинская гимнастка.

Как известно, в конце марта 2019 года Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский объявили, что ожидают появление третьего ребенка. На время беременности Лилия Подкопаева не забыла о спорте: в сети она активно делилась снимками, сделанными во время ее тренировок.

В 2007 году Лилия также родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода дети остались жить с мамой.

Кто такая Лилия Подкопаева?

Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории. Владелица 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей на Кубке Европы. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка Игр в Атланте.