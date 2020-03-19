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Лилия Ребрик изолировалась с семьей на даче на время карантина: фото и видео

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Знаменитая украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, как и большинство звезд, поддержала карантин, который объявили в связи с пандемией коронавируса. Вместе с семьей она изолировалась в загородном доме.

Ведущая программы "Утро с Украиной" призвала сторонников придерживаться карантина и оставаться дома. Лилия на своей странице в инстаграме показала, как проводит время в изоляции и чем занимаются ее дети.

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Телеканал "Украина" запустил флешмоб под названием #УкраїнаВдома. Лилия с мужем и детьми присоединились к нему.

Очень серьезные обстоятельства заставляют нас сегодня ограничить живое общение, изменить свой обычный ритм жизни, свои планы, но в таких условиях сейчас вся Украина. Мои родители в Черновцах, мы – в Киеве. Поддерживаем друг друга как можем на расстоянии, не паникуем и сознательно придерживаемся правил безопасности. Верю, что все пройдет!
– написала в публикации ведущая.

Она предложила подписчикам делиться фото и видео, как они проводят карантин.

Проведите это время с пользой для себя, для своего дома, для своих родных. Сделайте то, что возможно вы откладывали на завтра и всегда не успевали. Сделайте это сейчас. Делитесь своими идеями и полезными советами. На самом деле, сидя дома, мы спасаем друг друга, спасаем своих близких, спасаем нашу страну,
– отметила Лилия.

Ребрик также показала, как ее дочь Диана делала кормушку и зажигательные танцы с мужем.


 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Лилия Ребрык LifeStyle
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