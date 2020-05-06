Лилия Ребрик очаровала фотографиями из Парижа: романтические фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик решила поделиться с подписчиками воспоминаниями из путешествия в Париж. Ровно год назад знаменитость отправилась с мужем на отдых во Францию.

Сегодня, 6 мая, Лилия Ребрик отправилась на съемки в студию утреннего шоу "Ранок з Україною". Именно стены родного офиса напомнили телеведущей о путешествии в столицу мировой моды – Париж. Фотографии из романтической поездки, Лилия Ребрик опубликовала в инстаграме.

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За осуществление своей мечты Лилия Ребрик поблагодарила мужа, ведь она мечтала об этом путешествии еще с детства. В период карантина особенно остро ощущаешь ограниченность во всем, особенно в путешествиях, поэтому телеведущая почувствовала всю ценность отпуска, не отложенного "на завтра", поэтому посоветовала не откладывать мечты на потом.



У Лилии Ребрик осуществилась мечта / Фото с Іnstagram / @ liliia.rebrik

Это важно: жить здесь и сейчас. Осуществлять мечты и маленькие, и большие: поездки, поцелуи, объятия, платье, духи, туфли. Пусть даже маленькие наслаждения от жизни – получать крайне важно! Если мне хочется торт – я смело закажу именно торт, а не салат "ибо он полезнее"! И вам советую действовать так же. Не оглядывайтесь на людей,

– отметила телеведущая.

На фоне телеэкрана с Эйфелевой башней Лилия Ребрик сделала несколько кадров. Она надела удлиненный пиджак с вырезами и белую юбку. Свой образ дополнила сиреневыми украшениями.



Лилия Ребрик в студии "Ранок з Україною" / Фото с Іnstagram / @ liliia.rebrik

"Любите себя! Цените себя. И прошу: не мучайте негативными мыслями, надуманными ограничениями, диетами. Это крайне важно, особенно сегодня – в Международный день без диет.

Поэтому девушки, гуляем! Мечтаем на полную. Какие мы стройные и красивые гуляем по Парижу с круассаном и сладким кофе, целуясь под Эйфелевой башней, которой сегодня 131 год", – написала телеведущая.



Лилия Ребрик с мужем в Париже / Фото с Іnstagram / @ liliia.rebrik

Лилия Ребрик прикрепила несколько фотографий романтического города, с улыбкой позируя на фоне настоящей Эйфелевой башни с мужем. На фотографиях супруги пьют кофе, едят круассаны, целуются и выглядят очень счастливыми.



Лилия Ребрик советует мечтать на полную / Фото з Іnstagram / @ liliia.rebrik