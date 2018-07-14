Лилия Ребрик одела свою семью в одном стиле: волшебное фото

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Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик с семьей / Instagram / @liliia.rebrik

Famiy look давно стал трендовым в мире. Знаменитости любят демонстрировать его на стильных семейных фотосессиях перед Новым годом. Исключением не стала и телеведущая Лилия Ребрик.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала волшебное фото с мужем, хореографом Андреем Диким, и дочерьми Полиной и Дианой. Все члены семьи оделись в одном стиле – джинсы и белые футболки.

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Перед камерой "Дикая семейка", как в шутку называет их Лилия Ребрик, позировала на сером диване. Маленькая Полина была на руках у звездной мамы, а Дианка показала танцевальные па. В то же время сама Лилия Ребрик и Андрей Дикий уселись на диване рядом с поп-корном.

Стоит отметить, что это не первый раз супруги Дикие демонстрируют стильный family look. На предновогодний праздник в танцевальную студию Андрея Дикого супруги пришли в стильных костюмах. Кроме этого, Дианка и Лилия любят выбирать одинаковую одежду для фотосессий.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Стиль и мода Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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