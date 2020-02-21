Лилия Ребрик поделилась секретом сохранения страсти в семейной жизни

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий недавно отпраздновали восьмую годовщину свадьбы. После этого звездная жена поделилась секретами сохранения страсти у супругов.

По словам Лилии, они с Андреем легки на подъем. Ведущая убеждена, что даже после 8 лет брака можно сохранить любовь и страсть, которые были в начале отношений. Об этом она рассказала в интервью для программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

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Актриса говорит, что в отношениях влюбленных важны уважение, дружба и страсть. Как отмечает Лилия, их с Андреем отношения начались именно с дружбы.

У меня была квартира в кредите, и как раз в тот период, когда мы танцевали вместе, я его выплатила. Я была так счастлива и радостна, и почему-то рассказать об этом мне хотелось Дикому. Андрей за меня так искренне радовался, будто он его выплатил,

– поделилась Ребрик.

Знаменитость рассказала, как им удалось построить крепкий брак и как они с Андреем в течение восьми лет поддерживают пылкие чувства. Лилия также призналась, что рядом с любимым чувствует себя богиней.

Андрей очень любит хвастаться тем, какая у него женщина! Он из тех мужчин, которые не скрывают, а наоборот говорят – это моя! В прошлом году у нас появилась новая традиция – дважды в год ездим отдыхать только вдвоем. Да, у меня загруженный график, поэтому муж знает, что со мной лучше не откладывать на завтра: есть несколько свободных дней – летим, уединяемся. Мы легки на подъем!

– рассказала звезда.