Лилия Ребрик похвасталась прической от мужа: фото и видео

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик проводит карантин в загородном доме вместе с мужем и детьми. Знаменитость поделилась забавным видео, на котором возлюбленный красит ей волосы.

Карантин внес свои правки в разные сферы жизни. Закрыли не только заведения общепита, но и салоны красоты. Теперь женщинам приходится наводить красоту дома. К их числу относится и Лилия Ребрик. Ведущая показала поклонникам, как муж помогал ей красить волосы.

Читайте также: Настя Каменских показала, какой макияж сделала на карантине: видео

Телеведущая на собственном примере решила продемонстрировать, что косметические процедуры можно сделать в домашних условиях. Для этого не нужно подпольно встречаться с мастерами и подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Стоит приложить немного усилий и воспользоваться помощью мужа или кого-то из родных.

На ролике, который знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме, ее муж Андрей Дикий красит ей волосы и делает прическу. Он помогает жене подготовиться к эфирной неделе, ведь даже на карантине она продолжает работать.

Также звезда похвасталась отличным результатом окрашивания. Для того, чтобы просмотреть видео и фото работы Андрея, листайте влево.

Отметим, по состоянию на 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев заболевания коронавирусом, из которых 28 летальные. 23 человека выздоровели.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала