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Лилия Ребрик похвасталась загаром после отдыха на Мальдивах: эффектные фото

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Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Популярная украинская актриса, ведущая программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик недавно вернулась с отдыха в теплых краях, где проводила время с мужем.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий решили провести зимний отпуск вдвоем. Для романтического путешествия звездные супруги выбрали Мальдивы. Фотографиями телеведущая делилась на своей инстаграм-странице.

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По возвращению в Киев Лилия привыкает к рабочему ритму жизни. В сети она опубликовала фотографии из студии программы "Утро с Украиной".

Звезда надела нежное платье серо-голубого цвета от украинского дизайнера Anna October. Такой наряд телеведущая соединила с розовыми туфлями. Среди аксессуаров выбрала крупные серьги бежевого цвета. Завершали образ эффектная прическа и макияж в естественных тонах и с красной помадой.

Горжусь загаром, скоро он смоется. Платье от Anna October позволяет это сделать,
– написала под фотографией актриса.

Также Лилия Ребрик опубликовала коллаж, на котором есть все наряды телеведущей, которые она примерила на этой неделе.

Выбирайте лучший образ. Эфирная неделя позади. Голосуйте: 1; 2; 3; 4; 5,
– призвала подписчиков Лилия.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Лилия Ребрык
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