Лилия Ребрик примерила кожаное платье для светского выхода: фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик неоднократно демонстрировала последние тренды сезона. На днях звезда покорила сеть, опубликовав фото в кожаном платье.

Лилия Ребрик – одна из главных модниц украинского шоу-бизнеса. На утренние эфиры она охотно надевает брючные костюмы, юбки плиссе или кофты oversize, которые являются трендами этого сезона. Однако не отказывается ведущая и от фэшн-экспериментов. Так, на днях она охотно примерила кожаное платье, которое подчеркнуло ее роскошную фигуру.

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В платье с длиной меди Лилия Ребрик появилась на светской вечеринке в Киеве. Вероятно, телеведущей было комфортно в эффектном наряде, ведь звезда охотно позировала перед камерой и давала интервью журналистам. Трендовый образ модница завершила обувью на каблуке и маленькой сумочкой. Идеальная укладка волос и дневной макияж с акцентом на глаза завершили look Лилии Ребрик.



Эффектный образ Лилии Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik

Уже в заметке актриса призналась, что она стала приглашенной гостьей 25-летия журнала "Натали". Лилия Ребрик неоднократно была героиней выпусков глянца, поэтому не пропустила событие.

"Журнал" Натали "сегодня 25 лет! Браво! Еще со студенческих лет помню его... Помню, как откладывала деньги специально, чтобы купить свежий выпуск. Каким было мое счастье, когда впервые попала на страницы журнала. Как родители покупали и ненароком оставляли журнал с дочкой на столике, когда друзья должны были прийти на чай... И как просто родители говорили: "А, журнал дать посмотреть – так там наша Лиля!" – вспомнила Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик в кожаном платье / Instagram / @ liliia.rebrik



Ведущая Лилия Ребрик на вечеринке / Instagram / @ liliia.rebrik



Лилия Ребрик дала интервью каналу, на котором работает / Instagram / @ liliia.rebrik