24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Лилия Ребрик примерила кожаное платье для светского выхода: фото

- Читати новину українською

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик неоднократно демонстрировала последние тренды сезона. На днях звезда покорила сеть, опубликовав фото в кожаном платье.

Лилия Ребрик – одна из главных модниц украинского шоу-бизнеса. На утренние эфиры она охотно надевает брючные костюмы, юбки плиссе или кофты oversize, которые являются трендами этого сезона. Однако не отказывается ведущая и от фэшн-экспериментов. Так, на днях она охотно примерила кожаное платье, которое подчеркнуло ее роскошную фигуру.

Смотрите также: Лилия Ребрик умилила сеть весенним образом: нежное фото

В платье с длиной меди Лилия Ребрик появилась на светской вечеринке в Киеве. Вероятно, телеведущей было комфортно в эффектном наряде, ведь звезда охотно позировала перед камерой и давала интервью журналистам. Трендовый образ модница завершила обувью на каблуке и маленькой сумочкой. Идеальная укладка волос и дневной макияж с акцентом на глаза завершили look Лилии Ребрик.


Эффектный образ Лилии Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik

Уже в заметке актриса призналась, что она стала приглашенной гостьей 25-летия журнала "Натали". Лилия Ребрик неоднократно была героиней выпусков глянца, поэтому не пропустила событие.

"Журнал" Натали "сегодня 25 лет! Браво! Еще со студенческих лет помню его... Помню, как откладывала деньги специально, чтобы купить свежий выпуск. Каким было мое счастье, когда впервые попала на страницы журнала. Как родители покупали и ненароком оставляли журнал с дочкой на столике, когда друзья должны были прийти на чай... И как просто родители говорили: "А, журнал дать посмотреть – так там наша Лиля!" – вспомнила Лилия Ребрик.


Лилия Ребрик в кожаном платье / Instagram / @ liliia.rebrik


Ведущая Лилия Ребрик на вечеринке / Instagram / @ liliia.rebrik


Лилия Ребрик дала интервью каналу, на котором работает / Instagram / @ liliia.rebrik

Последние новости о коронавирусе в Украине: опять подозрение в Черновцах
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Лилия Ребрык Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:51 Тилль Линдеманн приехал в Киев с концертом: что следует знать о вокалисте группы Rammstein
Юлія Турелик
5 марта 20:27 Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта
Квітослава Туз
5 марта 19:09 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Журба
5 марта 17:08 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
Квітослава Туз
5 марта 15:16 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
Юлія Турелик
Новости
Больше новостей
Залиште відгук