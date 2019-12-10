Лилия Ребрик рассекретила свою настоящую фамилию

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, что все эти годы использовала творческий псевдоним. Как оказалось, у телезвезды совсем другая фамилия.

Творческий псевдоним для публичных людей – это обычная практика. Однако иногда он настолько сживается с образом или работой селебритиз, что уже и никто не помнит, каким было настоящее имя кумира. На днях Лилия Ребрик приняла участие в программе "Зірковий шлях", в которой едва ли не впервые рассказала о своем псевдониме.

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По словам телеведущей, ее настоящее имя – Лилиана Тодорюк. Однако в начале своей телекарьеры она решила взять псевдоним, который понравился всем поклонникам и легко запоминался. И даже свадьба с хореографом Андреем Диким, которая состоялась в декабре 2011 года, не заставила ее избавиться от псевдонима. Телеведущая убеждает, что не хотела волокиты со сменой документов, поэтому и после замужества осталась Ребрик.

Я, кстати, когда вышла замуж, решила: Лилиана Дикая, дикая лилия, очень красиво звучит, но столько документов надо было переделывать, столько всего. Думаешь, ну пусть я там буду Лилиана Тодорюк, там Лилия Ребрик, а там уже Дикая Лилия – в душе,

– с юмором рассказала она.

Сейчас Андрей Дикий и Лилия Ребрик воспитывают двух дочерей. Поэтому телеведущая не обошла вопросы о беременности и материнстве. Все поклонники обратили внимание, что Лилия Ребрик выходила ежедневно в прямой эфир и с легкостью вела утреннее шоу, находясь все время на каблуках. Однако звезда уверяет: это было не так сложно пережить, как токсикоз.

"Беременность – это не болезнь, я что первый, что второй раз так же говорила и продолжаю говорить. Хотя, Боже, знали бы вы, какой у меня токсикоз был оба раза, просто все 9 месяцев. Каждый день, каждое утро, я не знаю, как это выдержала, я родила гораздо легче, чем эти токсикозы. Мне писали: "Боже, как вы на каблуках? На девятом месяце беременности?" Люди добрые, ну сколько на тех каблуках, это так красиво, когда девушка беременна и в милом платье", – поделилась Лилия Ребрик.