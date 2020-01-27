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Лилия Ребрик рассказала о своем загородном доме

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Лилия Ребрик с мужем и детьми / Instagram / @liliia.rebrik

Популярная украинская актриса, ведущая программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик рассказала о загородном доме, как любит проводить там свободное время и о планах по засадке земельного участка.

Лилия Ребрик в программе "Эксклюзив с Маремухой" призналась, что они с мужем Андреем давно мечтали о даче, где можно было бы отдохнуть от городской суеты. По словам актрисы, на приобретение дома их подтолкнула старшая дочь Диана.

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Ведущая признается, что Диана однажды сказала: "А давайте купим загородный дом?". Тогда они с мужем спросили действительно ли она говорит серьезно и понимает, что купить дом – это достаточно дорогое удовольствие. На что девочка ответила: "Ну вы же работаете!".

Лілія Ребрик з дітьми
Лилия Ребрик с дочерьми / Instagram / @liliia.rebrik

Актриса признается, что дача – это место покоя. Ее семья любит проводить в загородном доме выходные, ведь после тяжелой рабочей недели в большом Киеве тишина просто необходима.

Дом у нас получился очень уютный, мы его "вылюбили". Мне все очень нравится – там у нас есть гамак. Также есть отдельная беседка с мангалом, где можно собираться с друзьями. Пока что для нас это место уединения, перезагрузка. За забором лес, есть возможность посидеть в тишине, "помедитировать". Хотя я не разбираюсь в вопросах медитации, но чувствую, что это что-то похожее, ведь в этом месте хочется сидеть, молчать, обниматься, просто дышать, делать какие-то выводы, о чем-то размышлять,
– рассказывает Лилия.

Лілія Ребрик
Лилия Ребрик в загородном доме / Фото: телеканал "Украина"

Звезда отмечает, что продолжает обустраивать дом и нередко добавляет какие-то детали интерьера. По словам ведущей, муж хочет зеленый газон, а ее мечта – посадить клубнику, малину, разные деревья, зелень.

Мы не будем делать плантации, хотя шутим, что к этому придем. И, конечно же, что нам нужен автополив, ведь мы не можем каждый день ухаживать за нашими растениями. Сделав его, мы столкнулись с новой проблемой – кротами! Зато теперь я знаю, как избавиться от кротов,
– шутливо рассказывает ведущая.

Лілія Ребрик з чоловіком
Лилия Ребрик с мужем Андреем / Фото: телеканал "Украина"

Лилия говорит, что в этом году все же планирует засадить участок. Звезда также добавляет, что даже сбор с газона сухих листьев приносит ей истинное удовольствие.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Семья Звездные мамы Звездные романы
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