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Лилия Ребрик умилила сеть весенним образом: нежное фото

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Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится с поклонниками фотографиями с работы и личной жизни. Знаменитость продемонстрировала на фото очаровательный весенний образ, которым умилила сеть.

Лилия Ребрик является одной из самых популярных ведущих отечественного шоу-бизнеса. По будням ее можно увидеть в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", где она предстает в изысканном наряде. На своей странице в инстаграме звезда опубликовала очередной кадр, где в который раз показала хорошее чувство стиля.

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На снимке Лилия позирует в невероятно нежном и весеннем образе. Она одета в актуальную эко-шубу пудрового цвета и голубую кофту с плиссированной юбкой. Гармоничным дополнением наряда стала маленькая белая сумочка через плечо.

Волосы актриса уложила в легкие локоны, а на лице с делала естественный макияж.

Мир становится цветным – это все весна. Доброе утро! Нам, женщинам, присуще строить планы... Вы уже спланировали свою весну?
– написала в публикации артистка.

Лілія Ребрик
Лилия Ребрик примерила нежный весенний образ / Instagram / @liliia.rebrik

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода Лилия Ребрык
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