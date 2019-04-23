Лилия Ребрик впервые показала лицо младшей дочери: волшебное фото

Украинская телеведущая Лилия Ребрик – счастливая мама двух дочерей. Совместно с хореографом Андреем Диким она воспитывает 6-летнюю Диану и годовалую Полину. Перед Пасхой пара решила впервые познакомить поклонников с их младшей дочкой.

30 апреля 2018 года Лилия Ребрик и Андрей Дикий во второй раз стали родителями. Звездные супруги назвали девочку Полиной. С тех пор на их официальных страницах появилось немало счастливых кадров, на которых виднелась малышка. Однако показывать поклонникам ее лицо пара не спешила.

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Перед первым днем рождения Полины Лилия Ребрик решила приоткрыть завесу этой таинственности. Телеведущая с семьей стали главными героями нового выпуска журнала Viva. Перед камерой они предстали в нарядах в стиле family look.

Ну что, знакомьтесь: Дикая Полина Андреевна. Вся наша "Дикая семейка" в сборе. Еще больше фото и большое интервью уже в продаже в новом праздничном выпуске журнала Viva,

– сообщила на своей странице Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик с дочками и мужем / Instagram / @liliia.rebrik

Известно, что автором чувственной съемки стала фотограф Галина Руденко. Для украинского глянца она создала две яркие обложки, которые и поступили в магазины.



Телеведущая Лилия Ребрик с дочерьми / Instagram / @liliia.rebrik

Лилия Ребрик не скрывает своего восторга от материнства. На странице в Instagram телеведущая неоднократно делилась своими впечатлениями и признавалась, что, несмотря на разницу в возрасте, ее дочери растут подругами.

"Это такое наслаждение наблюдать за ними, когда они играют, о чем-то болтают вдвоем (и я вам скажу, понимают друг друга). У них разница 5,5 лет. И они невероятные вдвоем. Иногда до слез могут меня умилить", – рассказывала Лилия Ребрик.