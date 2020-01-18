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Лилия Ребрик засветила безупречную фигуру на отдыхе: пикантные фото

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Лилия Ребрик в купальнике / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик является прекрасным примером того, как мама двоих детей может выглядеть безупречно после родов. Это она в очередной раз продемонстрировала на отдыхе, надев купальник.

Согласно сообщениям в инстаграме, Лилия Ребрик устроила семейный отдых с мужем Андреем Диким. Ведущая призналась, что впервые за 8 лет она только с любимым отправилась на курорт, оставив детей со своей мамой. Звездные супруги выбрали экзотические Мальдивы, откуда Лилия Ребрик уже успела опубликовать соблазнительные фото.

Жарко: Лилия Ребрик показала стройные ноги в ультракоротком платье

За 8 лет мы впервые на море вдвоем (не по работе, а именно на отдыхе). И даже уже в первый день могу сказать – это совершенно различные способы: с детьми и без них. Каждая влюбленная пара должна иногда совершать путешествие вдвоем, при этом без зазрения совести! Это важно! Мы этому учимся,
– поделилась Лилия Ребрик.

На кадрах, которые появились в сети, телеведущая красовалась в синем купальнике, который отлично подчеркнул ее безупречно стройную фигуру. Лилия Ребрик не только позагорала на пляже, но и поплавала в Индийском океане и бассейне, а также покаталась на большой качелях, что можно увидеть на довольно пикантных кадрах.

Не забыла звездная пара и о танцах, которые и помогли познакомиться Лилии Ребрик и Андрею Дикому. Телеведущая и хореограф станцевали страстное танго на пляже, вызвав восторг у своих поклонников в сети. 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Отдых Лилия Ребрык
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