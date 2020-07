Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик похвасталась стильным летним образом. Она умеет подбирать трендовую одежду, которой подчеркивает соблазнительную фигуру.

Солнечное фото появилось в профиле знаменитости в инстаграме. Она едва ли не ежедневно показывает подписчицам свои аутфиты и вдохновляет их на новые красивые look of the day.

Для теплого солнечного дня Лилия выбрала легкий костюм лилового цвета со свободным низом и с рюшами в зоне декольте. Отметим, что именно этот цвет является чрезвычайно актуальным в летнее время. Соединила наряд с туфлями-лодочками в тон на высоких каблуках. Теледива дополнила свой образ стильными серьгами и часами. Волосы собрала в прическу сзади, оставив только две пряди, которые хорошо спадали на лицо. Макияж у Ребрик был в естественных оттенках.

Лилия Ребрик в лиловом костюме / Instagram / @ liliia.rebrik

В заметке знаменитость отметила, что сегодня Международный день сюрпризов. Звезда говорит, что обожает делать и получать приятное. Лилия призналась, что ее муж, Андрей Дикий шутит, потому что из-за вечной занятости даже о сюрпризе с ней нужно договариваться и все согласовывать заранее.