В лиловом нижнем белье: Рианна похвасталась пышной грудью

Барбадосская певица Рианна в очередной раз похвасталась пышным бюстом во время рекламной фотосессии. Знаменитость позировала в лиловом нижнем белье, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

32-летняя исполнительница снова позировала в рекламной кампании новой коллекции нижнего белья собственного бренда. Она неоднократно демонстрировала свою сексуальность во время выступлений на сцене и в различных съемках. Пикантными фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.

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Звезда позирует на фоне пальм в кружевном нижнем белье лилового цвета. Ее волосы уложены в кудри, а на лице сияет насыщенный макияж с акцентом на глазах и коричневой помадой на губах. На руках артистки видим браслеты. Такой образ хорошо подчеркнул всю страсть и привлекательность исполнительницы.

Обычно я скромная, но не тогда, когда дело касается белья,

– подписала фото Рианна.



Рианна похвасталась пышным бюстом / Instagram / @badgalriri

Под вторым эротическим кадром Рианна поблагодарила поклонников за то, что они поддерживают ее бренд уже на протяжении двух лет.



Рианна в лиловом нижнем белье / Instagram / @badgalriri