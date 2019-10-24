Лимоны на груди: звездная мамочка Снежана Бабкина опубликовала пикантное фото
Украинская актриса театра и кино недавно в третий раз стала мамой. Женщина родила от своего мужа Сергея Бабкина сына Елисея. Теперь все свое время Снежана посвящает воспитанию детей и даже публикации фотографий интимного характера.
Снежана Бабкина активно выступает за кормление детей в публичных местах и не боится путешествовать по миру с малышом. 24 октября она поразила своих поклонников еще больше, чем всегда.
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Речь идет о фотографии в инстаграме, на которой Снежана Бабкина полностью обнажилась, а свою грудь крупным планом прикрыла крупными лимонами. В своей публикации Снежана предлагала составить фанатам слова с частичкой "лим" от слова "лимонад".
Обольстительная Снежана Бабкина / Instagram / @snezhana_babkina
Фанаты активно начали писать собственные варианты фраз и проявлять фантазию, а некоторые даже отметили, что Снежане не стоит прибегать к хирургии, чтобы сделать такие большие груди, как это выглядит благодаря лимонам. Добавим, что своего третьего ребенка 34-летняя Снежана родила в июне 2019 года. У нее уже есть дочь Веселина от Сергея Бабкина и сын Артур от первого брака.
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