Лимоны на груди: звездная мамочка Снежана Бабкина опубликовала пикантное фото

Украинская актриса театра и кино недавно в третий раз стала мамой. Женщина родила от своего мужа Сергея Бабкина сына Елисея. Теперь все свое время Снежана посвящает воспитанию детей и даже публикации фотографий интимного характера.

Снежана Бабкина активно выступает за кормление детей в публичных местах и не боится путешествовать по миру с малышом. 24 октября она поразила своих поклонников еще больше, чем всегда.

Читайте также: Сергей Бабкин с беременной женой полностью обнажились для фотосъемки: 18+

Речь идет о фотографии в инстаграме, на которой Снежана Бабкина полностью обнажилась, а свою грудь крупным планом прикрыла крупными лимонами. В своей публикации Снежана предлагала составить фанатам слова с частичкой "лим" от слова "лимонад".



Обольстительная Снежана Бабкина / Instagram / @snezhana_babkina

Фанаты активно начали писать собственные варианты фраз и проявлять фантазию, а некоторые даже отметили, что Снежане не стоит прибегать к хирургии, чтобы сделать такие большие груди, как это выглядит благодаря лимонам. Добавим, что своего третьего ребенка 34-летняя Снежана родила в июне 2019 года. У нее уже есть дочь Веселина от Сергея Бабкина и сын Артур от первого брака.