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Lindemann в Украине: лучшие хиты музыкантов

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Дуэт Lindemann дебютировал со своей программой в Киеве в 2018 году. Тяжелый металл покорил украинскую публику, потому Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен посетили столицу снова. Уже завтра, 6 марта, они представят свои новые хиты слушателям, а сейчас предлагаем насладиться лучшими песнями группы.

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн и известный шведский музыкант Петер Тэгтгрен объявили о сотрудничестве в рамках нового проекта в январе 2015 года. Он получил название Lindemann и позиционирует свое творчество в жанре индастриал-метала. Исполнителям, которые прославились на территории музыкальной индустии благодаря работам в коллективах, удалось быстро завоевать многочисленную аудиторию по всему миру.

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За пять лет сотрудничества дуэт Lindemann выпустил два студийных альбома – Skills in Pills и F&M, последний они представят поклонникам в столице уже завтра, 6 марта, в рамках мирового тура. В прошлом году музыканты выпустили клип на песню "Frau & Mann". В видео снялась певица Светлана Лобода, которой приписывают длительные отношения с Линдеманном.

Лучшие хиты Lindemann

Lindemann – Steh auf: слушайте песню онлайн 

Lindemann –  Knebel : слушайте песню онлайн

Lindemann – Platz Eins: слушайте песню онлайн

Lindemann – Frau & Mann: слушайте песню онлайн

Lindemann – Ich weiß es nicht: слушайте песню онлайн

Lindemann – Ach so gern: слушайте песню онлайн

Lindemann – Praise Abort: слушайте песню онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музыка Rammstein рок-музыка
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