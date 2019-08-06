Линдсей Лохан заподозрили в романе с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, – СМИ

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Линдсей Лохан
Линдсей Лохан / www.gettyimages.com

Западные издания пишут, что актриса Линдсей Лохан закрутила роман с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, которого, к слову, подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

О вероятном романе пишет издание Page Six. Инсайдер издания утверждает, что Линдсей Лохан, которая долгое время живет в ОАЭ, проводит много времени с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

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Отмечается, что Мухаммед бен Салман часто переписывается в социальных сетях с актрисой и дарит ей роскошные подарки.

Представители Лохан утверждают, что звезду и принца объединяет только дружба, не отрицая их общение. Также представители добавляют, что отношения между принцем Саудовской Аравии и актрисой пока на новый уровень не выходят.

Мухаммед бен Салман
Мухаммед бен Салман / Getty Images

Кто такой Мухаммед бен Салман?Мухаммед бен Сальман Аль Сауд – это наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны. Он является фактически руководителем страны и контролирует даже незначительные вопросы.

В 2018 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) пришло к выводу, что принц Саудовской Аравии приказал убить саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, который в начале октября таинственно исчез в Стамбуле.

Напомним, Джамаль Хашогги критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что у  них есть доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.

19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле, а 23 октября обнаружили его останки.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Голливуд Саудовская Аравия Линдсей Лохан
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