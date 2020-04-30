Лишили денег и работы: муж Тодоренко прокомментировал последствия скандала

На днях разгорелся скандал вокруг Регины Тодоренко после ее высказываний о домашнем насилии. Телеведущую осудили поклонники и звездные коллеги, а известные бренды отказались от сотрудничества с ней. Ее муж Влад Топалов обратился к пользователям социальных сетей и отметил, что именно они лишили возлюбленную денег, контрактов и званий, которых она успела достичь.

В течении пяти последних дней в сети обсуждают скандальное интервью Регины Тодоренко, которым она подорвала свой имидж после критических высказываний на тему домашнего насилия. Муж ведущей Влад Топалов обратился к хейтерам во время онлайн-трансляции в инстаграме и подчеркнул, что именно они лишили его жену денег, контрактов и проектов.

Важно Регина Тодоренко потеряла рекламные контракты из-за высказываний относительно домашнего насилия

После того, как на звезду посыпался шквал критики, с ней прекратили сотрудничество компании PepsiCo и P&G, сок J7 и подгузники Pampers которых она рекламировала. Кроме того, Тодоренко лишили титула "Женщина года", который ей присудило издание Glamour. Несмотря на то, что ведущая публично раскаялась за свои слова в силу неосведомленности и даже объявила о съемках тематических программ о насилии в семьях, ее репутация в шоу-бизнесе безвозвратно испорчена.

Ранее ее муж Влад Топалов отмечал, что сразу после скандала его жена вдоволь "настрадалась и нарыдалась". Однако сейчас семья ощутила последствия инцидента значительно разительнее. Регина Тодоренко одним интервью перечеркнула все то, что получала за годы телевизионной и сценической деятельности.

Я вам честно скажу, моя семья пережила тяжелый стресс за последние 5 дней. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она достигла – званий, проектов, контрактов, работы, денег. Всего!

– отметил Топалов.

Подробнее о скандале, который разгорелся вокруг Регины Тодоренко, читайте здесь.

Российский певец признался, что для него всегда будут важными только семья и здоровье близких. Он готов дать отпор всем тем, кто нападал на его жену и 4-месячного сына. Влад Топалов не скрывает того, что своими словами Тодоренко оскорбила множество людей, которые в свою очередь оскорбили ее. "Было бы замечательно, если бы мы научились быть добрее", – отметил Топалов.

Все же он решил поставить точку в публичном обсуждении скандала вокруг его жены и даже опубликовал в инстаграме сообщение-примирение после многочисленных резких высказываний в адрес хейтеров: "Предлагаю двигаться всем дальше. Что скажете? За? Я устал от всей этой злобы и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого".