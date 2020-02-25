Литературный язык не был испокон веков, – группа Go_A отреагировала на комментарий Тараса Тополи

Этногруппа Go_A победила в финале Национального отбора Евровидения-2020, следовательно представит свою песню "Соловей" в Роттердаме. Композиция вызвала оживленное обсуждение, так как украиноязычная песня зазвучит на конкурсе впервые. Так, солист группы "Антитіла" Тарас Тополя отметил текст, где есть имя Ванюша, и предположил, что россияне могут поддержать конкурсантов. Go_A прокомментировали это.

25 февраля в Киеве музыканты совместно с организаторами Нацотбора устроили пресс-конференцию, во время которой ответили на все вопросы СМИ и общественности. Не обошли вниманием и вопросы о тексте трека и резонансном комментарии Тараса Тополи в сети. На это солистка коллектива Екатерина Павленко ответила, что в песне есть имя Ванюша не для того, чтобы провоцировать людей, а из-за того, что его использовали в древности. Комментарий она построила на основе собственных наблюдений, так как долгое время изучала фольклор и украинские диалекты.

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"Территория Украины – одна из крупнейших в Европе. И, изучая фольклор всего государства, я увидела, что в каждом регионе есть свой диалект. Даже если принять во внимание Сумы и Черниговщину, диалекты очень отличаются. Украинский литературный язык не был испокон веков. Из-за того, что мы работаем с фольклорным материалом, стараемся во всех этих песнях выкопать то самое древнее, услышать, записать. Таким образом формируется наше творчество. И использовали эти диалектизмы не потому, что мы так захотели, а потому, что так когда-то было", – пояснила Екатерина Павленко.

Кроме этого, солистка группы Go_A призналась, что не только Тарас Тополя обратил внимание на слова конкурсной песни: десятки людей прокомментировали трек на официальных страницах коллектива. Поэтому Екатерина Павленко не скрывала своего восторга от того, что украинцы начали обращать внимание на такие вещи.

У каждого свое мнение. У нас не было цели кого-то спровоцировать. Мы много мыслей относительно нее читаем. Это же хорошо, что у украинцев есть фантазия, что они наконец-то анализируют тексты. Мне раньше казалось, что всем безразлично, о чем поется в песне. А тут они проанализировали так глубоко, и так много теорий появилось. Я радуюсь этому. Они бы еще этот потенциал свой направили в какое-то творчество, это было бы вообще замечательно,

– прокомментировала она.

Однако не обошлось и без особого ответа. Поддерживая группу Go_A, музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения-2020 Руслан Квинта по-своему прокомментировал вопрос журналистов о заявлении лидера коллектива "Антитіла".

"Это все равно, если бы сказали, что Тарас Тополя – сын дерева, а его жена – мальчик, потому что она Alyosha", – отметил Руслан Квинта.

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Что известно о комментарии Тараса Тополи

Во время своего турне лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя ознакомился с результатами Нацотбора Евровидения-2020. Артист на фейсбук-странице написал, что трек Go_A "Соловей" – это "абсолютно чужеродная эстетика". И хоть солистка группы Go_A Екатерина Павленко прекрасно и профессионально спела песню, слова композиции, по мнению Тараса Тополи, вызывают беспокойство, ведь коллектив будет петь об отношениях Ванюши с его девушкой. Поэтому артист предположил, что не удивится, если Россия за это поставит участникам Евровидения-2020 наивысший балл.

"Абсолютно чужеродная эстетика... Вот эта песня про Ванюшу, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдоэтно. Это даже не третьесортное укро-шароварне варево, это – хуже. Это попытка "впарить" Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. Об обездоленной девушке и Ванюше – ее возлюбленном, которого мама не хочет, но... никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит, и будет ходить к девушке. Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации", – написал Тарас Тополя.

Смотрите видео выступления Go_A в финале Нацотбора Евровидения-2020: