24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Lizzo и Алиша Киз посвятили песни погибшему Коби Брайанту: выступления на Грэмми-2020

13 Читати новину українською
Грэмми-2020: на церемонии почтили память Коби Брайанта / www.grammy.com

Весь мир ошарашен от новостей о внезапной гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны. Поэтому на Грэмми-2020, которая прошла в Калифорнии в ночь на 27 января, посвятили песни спортсмену.

Ведущая церемонии Алиша Киз решила начать грандиозное шоу с упоминания об авиакатастрофе, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Спортсмена она назвала культовым человеком в мировом шоу-бизнесе и героем. Артистка посвятила ему фрагмент песни So Hard To Say Goodbye to Yesterday, которую исполнила акапельно с музыкантами из коллектива Boyz II Men.

Все детали трагедии: Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

"Мы все чувствуем невероятную грусть. Сегодня утром Лос-Анджелес, США и весь мир потеряли героя. Мы стоим с разбитым сердцем в доме, который построил Коби Брайант", – отметила Алиша Киз.

Смотрите видео выступления Алиши Киз на Грэмми-2020:

Кроме этого, пышнотелая певица Lizzo также не обошла вниманием трагедию. Свое выступление она посвятила погибшему баскетболисту, начав трек со слов: "Сегодняшний вечер для Коби! Я плачу, потому что любила тебя". Эмоциональная песня Lizzo тронула сотни коллег артистки, которые не сдерживали своего огорчения от потери.

Почтил память спортсмена и певец Lil Nas X. Он символически поставил кресло со спортивной формой Коби Брайанта с его 24-ым номером в команде "Лос-Анджелес Лейкерс".

Одновременно на здании Microsoft Theater, где и прошла церемония вручения Грэмми-2020, можно было увидеть изображение легендарного американского баскетболиста. По словам очевидцев, на протяжении всего вечера фото Коби Брайанта не исчезало из большого электронного экрана, а рядом со зданием символично поставили венок в память о погибшем спортсмене.

Что известно о смерти Коби Брайанта?
Трагедия произошла в канун Грэмми, 26 января. Частный вертолет, принадлежавший 41-летнему баскетболисту Коби Брайанту, упал в результате авиакатастрофы. Пока причины выясняются, а в СМИ узнали, что падение вертолета произошло через 25 минут после взлета. Вертолет набрал высоту 500 метров, когда с ним потеряли связь авиадиспетчеры.

На время катастрофы на борту находились 9 человек, среди которых – сам баскетболист и его 13-летняя дочь Джианна. Все они погибли. Мир оправляется от новостей о смерти Коби Брайанта, а сеть охватили щемящие заметки в память о спортсмене.

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
25816
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Грэмми Погиб Коби Брайант
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 2112
сегодня 09:51 Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки
Марина Джура 379
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 30692
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 2351
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 2688
Новости
Больше новостей
Залиште відгук