Lizzo и Алиша Киз посвятили песни погибшему Коби Брайанту: выступления на Грэмми-2020

Весь мир ошарашен от новостей о внезапной гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны. Поэтому на Грэмми-2020, которая прошла в Калифорнии в ночь на 27 января, посвятили песни спортсмену.

Ведущая церемонии Алиша Киз решила начать грандиозное шоу с упоминания об авиакатастрофе, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Спортсмена она назвала культовым человеком в мировом шоу-бизнесе и героем. Артистка посвятила ему фрагмент песни So Hard To Say Goodbye to Yesterday, которую исполнила акапельно с музыкантами из коллектива Boyz II Men.

Все детали трагедии: Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

"Мы все чувствуем невероятную грусть. Сегодня утром Лос-Анджелес, США и весь мир потеряли героя. Мы стоим с разбитым сердцем в доме, который построил Коби Брайант", – отметила Алиша Киз.

Смотрите видео выступления Алиши Киз на Грэмми-2020:

Кроме этого, пышнотелая певица Lizzo также не обошла вниманием трагедию. Свое выступление она посвятила погибшему баскетболисту, начав трек со слов: "Сегодняшний вечер для Коби! Я плачу, потому что любила тебя". Эмоциональная песня Lizzo тронула сотни коллег артистки, которые не сдерживали своего огорчения от потери.

"Tonight is for Kobe." @Lizzo kicks off the #Grammys with a tribute to Kobe Bryant https://t.co/norpH2WJuw pic.twitter.com/iPyBPLmrJ9 — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

Почтил память спортсмена и певец Lil Nas X. Он символически поставил кресло со спортивной формой Коби Брайанта с его 24-ым номером в команде "Лос-Анджелес Лейкерс".

While watching the grammy awards 2020 performances, I automatically paused the video seeing this very familiar jersey. Rest in peace Kobe Bryant and Gigi. pic.twitter.com/hSMZhIxEUC — ia (@TristesseThana) January 27, 2020

Одновременно на здании Microsoft Theater, где и прошла церемония вручения Грэмми-2020, можно было увидеть изображение легендарного американского баскетболиста. По словам очевидцев, на протяжении всего вечера фото Коби Брайанта не исчезало из большого электронного экрана, а рядом со зданием символично поставили венок в память о погибшем спортсмене.

Screens around the Microsoft Theater, where Grammys will begin in a matter of hours, have all been switched to tributes for Bryant pic.twitter.com/FlqZSQ7HYq — Joe Otterson (@JoeOtterson) January 26, 2020

Что известно о смерти Коби Брайанта?

Трагедия произошла в канун Грэмми, 26 января. Частный вертолет, принадлежавший 41-летнему баскетболисту Коби Брайанту, упал в результате авиакатастрофы. Пока причины выясняются, а в СМИ узнали, что падение вертолета произошло через 25 минут после взлета. Вертолет набрал высоту 500 метров, когда с ним потеряли связь авиадиспетчеры.



На время катастрофы на борту находились 9 человек, среди которых – сам баскетболист и его 13-летняя дочь Джианна. Все они погибли. Мир оправляется от новостей о смерти Коби Брайанта, а сеть охватили щемящие заметки в память о спортсмене.