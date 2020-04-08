Любимая Эдгара Каминского опубликовала совместное фото и призвала помогать людям

Известный пластический хирург Эдгар Каминский не скрывает, что у него есть любимая девушка. Ольга Богатая впервые опубликовала их совместную фотографию в своем инстаграме.

Бывший муж певицы Славы Каминской привлекает к себе внимание поклонников, ведь развод этой четы для всех был огромной неожиданностью. Теперь фанаты внимательно следят за новой жизнью пластического хирурга.

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На фотографии влюбленные пластический хирург Эдгар Каминский и арт-директор Ольга Богатая появились в черных защитных масках.

В подписи к фото женщина призвала всех обратить внимание на людей, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Любимая Каминского отметила, что мы можем быть полезными даже с минимальными вложениями, достаточно лишь искренне этого захотеть. По ее словам, если мы откажемся от чашки кофе, какой-то одной покупки, то поможем тем, кто в этом очень нуждается.

"Я искренне сопереживаю семьям, оказавшимся в очень сложном положении и невероятно восхищаюсь настоящими героями: сколько матерей усыновляют детей в надежде их осчастливить, сколько тех, кто не перестает бороться со страшными недугами своих детей и близких. Вы герои! Вы берете на себя непосильную ответственность. Я искренне горжусь, что в нашей стране есть такие люди с большой буквы, которые не отступают от жизненных трудностей и с отвагой и непоколебимой верой идут только вперед, не сдаваясь. В ваших сердцах живет огромная любовь и сила, вызывающая восхищение и уважение", – написала Богатая.

Избранница Каминского в заметке отметила, что очень гордится своим любимым Эдгаром, его друзьями и всеми людьми, которые присоединились к флешмобу #оставайсядомаяпомогу. По ее словам, на сегодня перечислено 60 тысяч гривен, а помощь поступила 30 семьям.

Сегодня Эдгар запустил еще одну важную акцию по сбору средств для помощи медикам #СПАСИБОМЕДИКАМЯПОМОГУ. Не оставайтесь в стороне, присоединяйтесь и помогайте по возможности – это будет лучшее проявление любви, уважения и поддержки,

– отметила любимая Каминского.

В комментариях поклонники положительно восприняли первую фотографию пары и написали положительные отзывы.

"Всегда восхищалась Эдгаром, а теперь и вами, вы очень легкая и умная девушка, при этом красавица. Спасибо за возможность наблюдать и брать пример с вашей доброты, труда, жизнерадостности", "Вы молодцы", "Красиво выглядите", "Счастья вам и любви ", – пишут пользователи под фотографией.

Напомним, Слава и Эдгар Каминские расстались в июле 2019 года. Уже зимой Каминской на своей странице опубликовал фотографии с отдыха на престижном горнолыжном курорте во французских Альпах с Ольгой Богатой.

Девушка пластического хирурга – арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта и совладелица его бренда. Она часто появляется рядом с эпатажным украинским дизайнером на светских мероприятиях и красных дорожках.